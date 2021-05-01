Украина подписала контракт с американской компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть всего мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года.

Глава Минздрава сообщил, что переговоры с Pfizer сдвинулись с мертвой точки после того, как к переговорам присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который лично провел переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой.

Первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - мы получим уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что Владимир Зеленский поблагодарил гендиректора Pfizer за помощь Украине в сложные времена пандемии.

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Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.