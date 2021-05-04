Блинкен обсудил Украину с Боррелем [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, недавнее наращивание войск России возле украинских границ.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.
Сообщается, что встреча прошла в кулуарах министерского саммита G7. Блинкен и Боррель обсудили наработку новой ядерной сделки с Ираном.
"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.
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