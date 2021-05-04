Блинкен приедет в Украину вместе с Нуланд [ Редактировать ]
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приедет в Украину. Она будет вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
"Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - отмечается в официальном сообщении.
При этом отмечается, что Нуланд будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.
Телеканал CNN сообщал, что визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство страны по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина этим летом.
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.
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