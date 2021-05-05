Одна людина загинула, шестеро поранені - внаслідок авіаударів Ізраїлю на півночі Сирії. Знищено кілька військових об'єктів у містах Латакія та Хама. Припускають, що там виготовляли ракети та зберігали зброю бойовики, яких підтримує Іран.

В ізраїльському військовому керівництві коментувати подію відмовилися. Два тижні тому Сирія обстріляла ядерний реактор поблизу ізраїльського міста Дімона. Ізраїль у відповідь знищив кілька сирійських ракетних комплексів.