Ізраїль завдав авіаудари на півночі Сирії [ Редактировать ]
Одна людина загинула, шестеро поранені - внаслідок авіаударів Ізраїлю на півночі Сирії. Знищено кілька військових об'єктів у містах Латакія та Хама. Припускають, що там виготовляли ракети та зберігали зброю бойовики, яких підтримує Іран.
В ізраїльському військовому керівництві коментувати подію відмовилися. Два тижні тому Сирія обстріляла ядерний реактор поблизу ізраїльського міста Дімона. Ізраїль у відповідь знищив кілька сирійських ракетних комплексів.
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