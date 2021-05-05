Польща послаблює карантинні обмеження [ Редактировать ]
У Польщі учні молодших класів пішли до школи. Також запрацювали непродуктові крамниці й музеї. Це перший етап скасування обмежень. З восьмого травня готелям дозволять приймати гостей, але лише на половину заповненості. Із середини місяця мають відкритися літні майданчики барів і ресторанів.
Тоді скасують і масковий режим на вулицях. У квітні показники захворюваности в Польщі різко пішли на спад. Якщо місяць тому щодня виявляли понад 30 тисяч нових інфікувань, то нині до двох тисяч.
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