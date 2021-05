Телеканал HBO показал первые официальные кадры сериала-приквела "Игры престолов" (Game of Thrones) под названием "Дом дракона" (House of the Dragon). Они опубликованы на официальном Twitter-аккаунте сериала.

Новый телепроект будет посвящен истории династии Таргариенов - предков Дейенерис Бурерожденной. Зрителям расскажут о войне между Таргариенами за 300 лет до происходящего в "Игре престолов".

Съемки "Дома дракона" началась еще в 2019 году, а над сценарием работал сам автор саги Джордж Мартин. Теперь мы можем увидеть, как выглядят главные герои.

На заглавном снимке представлены принц Деймон Таргариен со своей супругой, принцессой Рейнирой Таргариен. Их сыграли Эмма Д'Арси и Мэтт Смит.

Кроме того, в образе Отто Хайтауэра и его дочери Алисенты Хайтауэр показаны Рис Ифанс и Оливия Кук.

Также HBO показал кадр с лордом Корлисом Веларионом по прозвищу "Морской Змей", роль которого исполнил Стив Туссэн.

Новое телешоу выйдет на канале HBO и на его стриминговой платформе HBO Max в 2022 году. Первый сезон "Дом Дракона" будет состоять из 10 эпизодов. Над ним работают шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник.

