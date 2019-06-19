Телеканал НВО, после завершения последнего сезона сериала "Игра престолов", решил продолжить съемки. Вернее, создатели решили "рассказать" фанатом предысторию, которая уже была изображена в сериале. Об этом пишет "Лайфхакер".

В сообщении говорится, что НВО и уже начал съемки пилотного эпизода. Рабочее название проекта - "Долгая ночь". Режиссером выступит С. Дж. Кларксон, которая работала над сериалами "Декстер", "Джессика Джонс" и "Винил".

Сценарий подготовили отец "Игры престолов" Джордж Мартин и Джейн Голдман, за плечами которой две части Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Люди Икс: Дни минувшего будущего".

История приквела развернется примерно за 5 000 лет до событий "Игры престолов". По словам Джорджа Мартина, Вестерос в те далекие времена - совсем другое место. Там нет Королевской Гавани, нет Железного трона и нет Таргариенов, но есть развивающаяся Валирия со своими драконами и магией.

Если верить предыдущим слухам, создатели "Долгой ночи" покажут закат эпохи героев и восполнят некоторые пробелы истории Вестероса. Один из главных - происхождения Белых ходоков.

Ранее мы писали о том, что звезда "Игры престолов" призналась в попытке ограбить съемочную площадку.