"Игра престолов": создатели начали снимать предысторию [ Редактировать ]
Телеканал НВО, после завершения последнего сезона сериала "Игра престолов", решил продолжить съемки. Вернее, создатели решили "рассказать" фанатом предысторию, которая уже была изображена в сериале. Об этом пишет "Лайфхакер".
В сообщении говорится, что НВО и уже начал съемки пилотного эпизода. Рабочее название проекта - "Долгая ночь". Режиссером выступит С. Дж. Кларксон, которая работала над сериалами "Декстер", "Джессика Джонс" и "Винил".
Сценарий подготовили отец "Игры престолов" Джордж Мартин и Джейн Голдман, за плечами которой две части Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Люди Икс: Дни минувшего будущего".
История приквела развернется примерно за 5 000 лет до событий "Игры престолов". По словам Джорджа Мартина, Вестерос в те далекие времена - совсем другое место. Там нет Королевской Гавани, нет Железного трона и нет Таргариенов, но есть развивающаяся Валирия со своими драконами и магией.
Если верить предыдущим слухам, создатели "Долгой ночи" покажут закат эпохи героев и восполнят некоторые пробелы истории Вестероса. Один из главных - происхождения Белых ходоков.
Ранее мы писали о том, что звезда "Игры престолов" призналась в попытке ограбить съемочную площадку.
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