Стрілянина в Ріо-де-Жанейро: загинули 25 людей [ Редактировать ]
25 людей загинули через стрілянину в Ріо-де-Жанейро. Вона сталася в метрополітені під час спецоперації проти наркоторгівців. Серед жертв - офіцер поліції і 24 члени наркогрупи. Також поранено двох пасажирів підземки і двох правоохоронців. Це найбільша кількість загиблих під час спецоперацій з 2016 року відколи почали вести таку статистику.
Умба Габріель, очевидець:
Було моторошно. Хоча водночас для нас це звичне явище. У фавелах таке трапляється постійно. І змінити це неможливо.
Джефф Амадеус, очевидець:
Я ще ніколи не бачив такого. Багато жертв. Це - повний абсурд.
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