25 людей загинули через стрілянину в Ріо-де-Жанейро. Вона сталася в метрополітені під час спецоперації проти наркоторгівців. Серед жертв - офіцер поліції і 24 члени наркогрупи. Також поранено двох пасажирів підземки і двох правоохоронців. Це найбільша кількість загиблих під час спецоперацій з 2016 року відколи почали вести таку статистику.

Умба Габріель, очевидець:

Було моторошно. Хоча водночас для нас це звичне явище. У фавелах таке трапляється постійно. І змінити це неможливо.

Джефф Амадеус, очевидець: