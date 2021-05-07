В 2019 году было использовано всего 6,1 млрд кубометров газа/ фото: ukrgasresource.com

В осенне-зимний отопительный период 2020/2021 годов Украина сожгла 13,2 миллиарда кубометров газа, что стало рекордным показателем за 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Для примера, во время отопительного сезона в 2019 году было использовано всего 6,1 млрд кубометров голубого топлива. При этом сезон отбора газа завершился 30 апреля с запасами 15,1 млрд кубометров, что на 8,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что 4,6 миллиардов кубометров газа в настоящее время хранят в украинских подземных газовых хранилищах иностранные трейдеры.

Ранее мы писали, что с 1 мая для украинцев начнут действовать фиксированные цены на газ, они будут выше установленной правительством в январе максимальной цены на газ для населения в 6,99 гивен за кубометр в среднем на 26%. Повышать их нельзя, но вот снизить можно.

Кроме того, новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине. Совместно с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка.

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