В 11 регионах Украины приостановили вакцинацию [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 1 004 человека. Это почти в пять раз меньше прошлого показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.
В то же время, больше всего – 470 прививок – сделали во Львовской области.
Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и в 25 пунктах прививок.
По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране:
- привили 863 645 человека,
- завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек.
За период 3-9 мая прививки получили 108 698 человек.
По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 529 431 украинец.
СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 880 прививок препаратом AstraZeneca, 124 – вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки:
- Киев - 0
- Винницкая область - 0
- Волынская область - 19
- Днепропетровская область - 0
- Донецкая область - 61
- Житомирская область - 0
- Закарпатская область- 10
- Запорожская область - 15
- Ивано-Франковская область - 50
- Киевская область - 23
- Кировоградская область - 0
- Луганская область - 0
- Львовская область - 470
- Николаевская область - 79
- Одесская область - 0
- Полтавская область - 21
- Ривненская область - 56
- Сумская область - 20
- Тернопольская область - 90
- Харьковская область - 0
- Херсонская область - 90/0
- Хмельницкая область - 0
- Черкасская область - 0
- Черновицкая область - 90
- Черниговская область - 0
Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.
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