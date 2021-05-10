За минувшие сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 1 004 человека. Это почти в пять раз меньше прошлого показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

В то же время, больше всего – 470 прививок – сделали во Львовской области.

Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и в 25 пунктах прививок.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране:

привили 863 645 человека,

завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек.

За период 3-9 мая прививки получили 108 698 человек.

По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 529 431 украинец.

СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 880 прививок препаратом AstraZeneca, 124 – вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.

Количество COVID-прививок в Украине за сутки:

Киев - 0

Винницкая область - 0

Волынская область - 19

Днепропетровская область - 0

Донецкая область - 61

Житомирская область - 0

Закарпатская область- 10

Запорожская область - 15

Ивано-Франковская область - 50

Киевская область - 23

Кировоградская область - 0

Луганская область - 0

Львовская область - 470

Николаевская область - 79

Одесская область - 0

Полтавская область - 21

Ривненская область - 56

Сумская область - 20

Тернопольская область - 90

Харьковская область - 0

Херсонская область - 90/0

Хмельницкая область - 0

Черкасская область - 0

Черновицкая область - 90

Черниговская область - 0

Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.