Вакцинация в Украине: на прививку записались более полумиллиона человек [ Редактировать ]
В Украине более 597 тысяч людей записались в очередь на получение вакцины от коронавируса. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сейчас от коронавируса в Украине вакцинируют:
- медиков и работников заведений здравоохранения;
- жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов;
- участников Операции Объединенных сил на Востоке Украины;
- социальных работников;
- священнослужителей;
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
- педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);
- сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;
- людей в возрасте от 65 лет.
Отметим, что приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).
Человек может записаться в очередь на прививку и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.
Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.
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