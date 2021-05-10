В Украине более 597 тысяч людей записались в очередь на получение вакцины от коронавируса. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас от коронавируса в Украине вакцинируют:

медиков и работников заведений здравоохранения;

жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов;

участников Операции Объединенных сил на Востоке Украины;

социальных работников;

священнослужителей;

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);

сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;

людей в возрасте от 65 лет.

Отметим, что приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

Человек может записаться в очередь на прививку и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.

Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.

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