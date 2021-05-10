Понад 300 людей були поранені внаслідок сутичок в Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці, коли протестувальники почали закидати поліцейських камінням через незгоду із виселенням їхніх сімей зі східної частини міста. Правоохоронці відповіли гумовими кулями та сльозогінним газом.

ООН та Ватикан закликали сторони припинити насилля. Тим часом Сектор Газа випустив по Ізраїлю кілька ракет, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинили кілька пожеж на кордоні.

У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах Хамасу. В Єрусалимі запровадили посиленні заходи безпеки.

Махмуд Аль-Марбуа, протестувальник:

Цілий тиждень вони не дозволяли нам потрапити в Старе Місто. Вони не хочуть, аби ми там молилися. Навіщо вони таке роблять? Вони доводять нас до сказу, аби ми вибухнули. Дивіться - вони стріляють по нас, кидають в нас бомби. Як можна так жити?

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю: