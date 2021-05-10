Боррель подготовит проект первой военной концепции Евросоюза [ Редактировать ]
Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас". Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС.
После этого последует его дальнейшее обсуждение.
Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.
Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.
Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.
Ранее мы писали о том, что Блинкен обсудил Украину с Боррелем.
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