ЄС не продовжив контракт на поставку "AstraZeneca" [ Редактировать ]
ЄС не продовжив контракт на поставку англо-шведської вакцини AstraZeneca. Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон повідомив, що Брюссель не робив додаткових замовлень, а дія чинного контракту спливає у червні.
Минулого місяця Єврокомісія подала позов проти "АстраЗенеки" за недотримання термінів поставок. Натомість уклали угоду із американо-німецькою Pfizer-BioNTech на мільярд 800 тисяч доз. Їх мають доправити до 2023 року, частина вакцин призначена для перепродажу та пожертвувань.
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