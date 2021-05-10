ЄС не продовжив контракт на поставку англо-шведської вакцини AstraZeneca. Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон повідомив, що Брюссель не робив додаткових замовлень, а дія чинного контракту спливає у червні.

Минулого місяця Єврокомісія подала позов проти "АстраЗенеки" за недотримання термінів поставок. Натомість уклали угоду із американо-німецькою Pfizer-BioNTech на мільярд 800 тисяч доз. Їх мають доправити до 2023 року, частина вакцин призначена для перепродажу та пожертвувань.