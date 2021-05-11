Кінофестиваль у Берліні перейде в офлайн режим [ Редактировать ]
Берлінський кінофестиваль з формату онлайн перейде в офлайн.
Конкурс фільмів цьогоріч відбувся у мережі. Проте вже влітку, з 9 по 20 червня, організатори планують вивести на великі екрани всі стрічки фестивалю. Транслювати їх будуть на 16 майданчиках Берліна. Один із кінотеатрів спеціально облаштують у центрі міста просто неба.
Також там вручать нагороди переможцям конкурсу. Головного "Золотого Ведмедя" цього року виборола стрічка румунського режисера Раду Джуда - "Невдалий секс або божевільне порно".
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