Украинка стала двукратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
Украинская сборная завоевала первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Копилку нашей команды пополнила награда высшей пробы, которую завоевала Марта Федина в синхронном (артистическом) плавании в соревнованиях солисток, где выступали 15 спортсменок. 19-летняя харьковчанка получила за свое выступление 91,8445 балла:
1. Марта Федина (Украина) - 91,8445;
2. Евангелия Платаниоти (Греция) - 89,1890;
3. Василина Хандошко (Беларусь) - 87,7173.
Для Марты это уже второе "золото" европейского первенства по синхронному плаванию. В 2018 году в шотландском Глазго она стала лучшей в технической программе среди групп, а сейчас стала сильнейшей в индивидуальном первенстве. Также в активе Федины четыре "бронзы" на чемпионате мира в Южной Корее.
Это первое в истории Украины "золото" в сольном артистическом плавании на Чемпионате Европы. Напомним, что в июле 2017 года украинки впервые стали вице-чемпионками мира по синхронному плаванию.
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