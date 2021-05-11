Украинская сборная завоевала первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Копилку нашей команды пополнила награда высшей пробы, которую завоевала Марта Федина в синхронном (артистическом) плавании в соревнованиях солисток, где выступали 15 спортсменок. 19-летняя харьковчанка получила за свое выступление 91,8445 балла:

1. Марта Федина (Украина) - 91,8445;

2. Евангелия Платаниоти (Греция) - 89,1890;

3. Василина Хандошко (Беларусь) - 87,7173.

Для Марты это уже второе "золото" европейского первенства по синхронному плаванию. В 2018 году в шотландском Глазго она стала лучшей в технической программе среди групп, а сейчас стала сильнейшей в индивидуальном первенстве. Также в активе Федины четыре "бронзы" на чемпионате мира в Южной Корее.

Это первое в истории Украины "золото" в сольном артистическом плавании на Чемпионате Европы. Напомним, что в июле 2017 года украинки впервые стали вице-чемпионками мира по синхронному плаванию.