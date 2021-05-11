Спад коронавірусної хвилі. За минулу добу в Україні виявили дві тисячі 208 нових випадків Ковіду. Одужало учетверо більше - 8 тисяч 617 осіб. 119 пацієнтів померли. Госпіталізація знадобилася тисячі хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Протиковідне щеплення отримали трохи більше ніж дві тисячі людей. Імунізувалися, загалом, уже понад 860 тисяч. У МОЗ обіцяють, що Україна одержить 42 мільйони доз вакцини до кінця року.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: