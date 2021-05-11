МОЗ збирається вакцинувати 70% українців [ Редактировать ]
Спад коронавірусної хвилі. За минулу добу в Україні виявили дві тисячі 208 нових випадків Ковіду. Одужало учетверо більше - 8 тисяч 617 осіб. 119 пацієнтів померли. Госпіталізація знадобилася тисячі хворих.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Протиковідне щеплення отримали трохи більше ніж дві тисячі людей. Імунізувалися, загалом, уже понад 860 тисяч. У МОЗ обіцяють, що Україна одержить 42 мільйони доз вакцини до кінця року.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Підкреслюю, вони всі законтрактовані. Це не рамочні контракти. 42 мільйони доз - це саме та кількість вакцини, якої достатньо для того, щоб більшість дорослого населення України щепити вже в цьому році. Але ми не збираємось зупинятися. Ми хочемо цю кількість довести до 48 мільйонів доз - це для проведення щеплень 70 відсотків дорослого населення України.
по теме
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За контрактом із китайським виробником цього препарату - Україна має отримати майже два мільйони доз. Залишилося ще - близько семисот тисяч
Гуляти вечорами, не зважаючи на комендантську годину. Не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще - не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг
Отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація з сімейним лікарем, чи ні
В уряді назвали дату запуску "ковідних сертифікатів" в Україні? Коли і як можна буде їх отримати?7
Як зазначили у ВООЗ, агресивний індійський штам може становити загрозу навіть для тих, хто перехворів або щепився