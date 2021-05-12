Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба, жертвами которой стали 9 человек. Погибли семеро детей, учительница и еще одна женщина. Много госпитализированных в тяжелом состоянии. Ученица 8Б класса, которая в момент террористического акта находилась в школе, рассказала детали того, что пережили дети. Видео рассказа появилось в сети.

Мне очень сейчас тяжело. У нас был урок, мы сидели все в классе, вдруг нам по микрофону директриса говорит "быстро закрывайте все двери на замки, подставляйте парты, делайте что угодно и открывайте окна". У нас тогда уже началась паника, шок. Мы не понимали, что происходит. У меня до сих пор трясутся руки. И мы слышим взрывы, потом выстрелы. И это такой шок. Мы сидели в классе все в слезах, начали записывать голосовые родителям, начали звонить, рассказывать, как это все было, говорить, как сильно мы их любим. Мы думали, что это наш последний день.

"Мы ждали омоновцев в кабинете. Они пришли, и стали нас выводить. В школе все в крови, осколки везде, выбиты двери, выбиты окна, дым. Я сейчас сижу плачу, стараюсь держаться как-то. Я учусь в 8Б, у меня еще есть параллельные классы восьмые. В 8А классе, если я не ошибаюсь, был массовый расстрел. Погибли многие, всем было по 14 лет, он просто взял и расстрелял их. Я видела, как их выносили, как приходили родители, трогали пульс, которого уже не было. Вынесли, все окровавлены, у кого-то руки нет, у кого-то ноги, все в шоковом состоянии", - сказала она.

Нас вывели. Я понимаю, что, слава Богу я жива, в наш класс он не ворвался, хотя мне кажется, что он дергал в наш класс дверь. Мы просто так орали, что не слышали. Но мы слышали эти выстрелы, потом как он кидал взрывчатки всякие или бомбы. Я не знаю, что это было. Потом выходишь и смотришь, как выносят детей, с которыми ты хорошо общался, которые просто умерли ни за что в 14 лет. Это сейчас осознавать очень тяжело. Правда. Т.е. обычный день. Ничто не предвещало беды. И тут такое.

Нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

Позже появилось видео, снятое детьми, которые прятались от нападающего.

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