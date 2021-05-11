Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе прогремела стрельба. Двое подростков открыли огонь по школьникам и учителям. В результате стрельбы погибли 10 человек. Позже в сети появилось видео с одним из стрелков - Ильназом Галявиевым.

На нем он заявляет, что его действия полностью оправданы, ведь он - "бог".

Сейчас в больницах находится 21 пострадавший, среди них один в крайне тяжелом состоянии, 7 - в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. Шестерых оперируют.

Напомним, сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них - 17-летний юноша - был задержан сотрудниками ФСБ.

Второй подросток взял заложников на третьем этаже здания. По сведениям источника "Известий", его удалось ликвидировать.