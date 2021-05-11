"Я убью огромное количество биомусора": обнародованы шокирующие записки казанского стрелка [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, в Казани прогремела стрельба. Так, двое подростков открыли огонь в школе. Число жертв стрельбы возросло до 11 человек.
Позже в сети появились скриншоты из Telegram-канала одного из стрелков - 19-летнего Ильназа Галявиева. Подросток откровенно заявляет в своих сообщениях, что все его окружение - биомусор, от которого нужно избавиться. Он также называет себя "богом".
Напомним, сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них - 17-летний юноша - был задержан сотрудниками ФСБ.
Второй подросток взял заложников на третьем этаже здания. По сведениям источника "Известий", его удалось ликвидировать.
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