Расстрел детей в Казани: появилось жуткое видео, снятое детьми [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба. В сети появилось жуткое видео, которое было снято школьниками во время нападения. Видео опубликовал Телеграм-канал RT.
"Так дети прятались в кабинетах во время стрельбы в казанской школе №175", - говорится в подписи к видео.
На кадрах ролика видно, как школьники прячутся под партами в классе. Учительница стоит у входа в кабинет, прижавшись к стене.
Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба
Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба
Колектив педагогів коледжу звернувся до поліції - кажуть: 16-річна дівчина принижувала їхню гідність та провокувала конфлікти
14-річна вихованка інтернату намагалася накласти на себе руки - хто довів ученицю до спроби суїциду?
Шестикласниця поранила трьох людей - двох учнів і одного дорослого. Стався інцидент у штаті Айдахо. Дівчинка відкрила вогонь в шкільному коридорі