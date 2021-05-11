Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба. В сети появилось жуткое видео, которое было снято школьниками во время нападения. Видео опубликовал Телеграм-канал RT.

"Так дети прятались в кабинетах во время стрельбы в казанской школе №175", - говорится в подписи к видео.

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На кадрах ролика видно, как школьники прячутся под партами в классе. Учительница стоит у входа в кабинет, прижавшись к стене.

Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

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