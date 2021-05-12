В Польше произошло ДТП с участием украинцев. В результате аварии погиб 9-летний ребенок. Об этом сообщает региональная служба спасения Польши.

Авария произошла во вторник, 11 мая, в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства.

Так, в полиции рассказали о том, что автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Водитель грузовика сумел проехать частично по обочине, избежав лобового столкновения. В ДТП пострадал 9-летний мальчик, который путешествует на заднем сидении. Ребенок получил масштабные травмы головы. Несмотря на усилия спасателей, жизни ребенка спасти не удалось.

По данному факту правоохранители Польши возбудили дело.

Ранее сообщалось, что под Тернополем случилось жуткое смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением.

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