Шофера легковушки доставили в больницу, где он скончался от полученных травм/ фото: Нацполиция

В Тернопольской области на автодороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате чего погибли 2 человека, а также еще несколько человек получили травмы.

Авария случилась в дневное время. Водитель легкового автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где на скорости столкнулся с автобусом Citroen.

Столкновение произошло в результате выезда легковушки на полосу встречного движения. На момент аварии в бусе находился водитель и двое пассажиров. В другом транспортном средстве только водитель. В результате удара водителя из Volkswagen освобождали из металлической ловушки спасатели.

Отмечается, что шофера легковушки доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Умер и один из пассажиров микроавтобуса. Другие пострадавшие были госпитализированы. Продолжается следствие.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением/ фото: Нацполиция

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Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.

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