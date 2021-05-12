В Запорожской области, в Кирилловке, спасатели изъяли мину, которая была найдена посреди одного из пляжей. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожья изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн.

Спасатели напоминают гражданам о правилах провождения при обнаружении подозрительных предметов, а также о том, что нужно быть крайне осторожными во время проведения земельных работ.

В случае обнаружения подозрительного предмета:

прекратить любые работы в районе опасного места;

ни в коем случае не двигать подозрительный предмет;

организовать охрану опасного места;

не допускать посторонних лиц, особенно детей, к находке, пока не прибыли специалисты;

ни в коем случае не передвигать, не нагревать, не разбирать опасный предмет.

Это не первая необычная находка на берегу Азовского, совсем недавно в Кирилловке на пляже обнаружили труп крокодила.

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