В Кирилловке нашли мину посреди пляжа [ Редактировать ]
В Запорожской области, в Кирилловке, спасатели изъяли мину, которая была найдена посреди одного из пляжей. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожья изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн.
Спасатели напоминают гражданам о правилах провождения при обнаружении подозрительных предметов, а также о том, что нужно быть крайне осторожными во время проведения земельных работ.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- прекратить любые работы в районе опасного места;
- ни в коем случае не двигать подозрительный предмет;
- организовать охрану опасного места;
- не допускать посторонних лиц, особенно детей, к находке, пока не прибыли специалисты;
- ни в коем случае не передвигать, не нагревать, не разбирать опасный предмет.
Это не первая необычная находка на берегу Азовского, совсем недавно в Кирилловке на пляже обнаружили труп крокодила.
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