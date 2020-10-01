Браконьер выловил из реки на Алтае крокодила. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

Уникальный случай произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Мужчина собирался ночью с фонарем наловить рыбы в притоке Чарыша, но ему попалась огромная тропическая рептилия. Браконьеру повезло, что дело было осенью, и замерзший крокодил был в состоянии анабиоза.

Когда браконьер разделывал крокодила, его "застукали" инспекторы Минприроды. Они отобрали у него тушу животного, пригрозив в следующий раз оштрафовать за рыбалку с фонарем.

Экологи предполагают, что летом или весной хозяева крокодила взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке. Зимой в Сибири крокодил не смог бы выжить.

Ранее сообщалось, что в Украину хотят поставлять мясо крокодилов.