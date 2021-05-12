НБУ резко снизил курс евро на 13 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 мая установлен на таком уровне: 33,4953 гривен за евро (-0,1775 грн). При этом курс евро на 12 мая составляет 33,6728 гривен за евро.
Кроме того, НБУ на 13 мая установил также и официальный курс доллара на уровне 27,63. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 27,6318 гривен за 1 доллар (-0,0426 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 27,6744 гривен за 1 доллар.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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