Рахунок жертв пішов на десятки! На Близькому Сході конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострюється. В ООН навіть не відкидають загрози повномасштабної війни.

Сторони обмінюються ракетними та авіаударами. Вже загинули мінімум 60 людей. В ізраїльському місті Лод оголосили надзвичайний стан, а події там мер порівняв з громадянською війною, бо там почалися заворушення між місцевими арабами та юдеями. Що зараз відбувається на Близькому Сході?

Ці яскраві спалахи в нічному небі нагадують кадри з фантастичного фільму. Але їхній вигляд викликає у місцевих тривогу. Так працює система протиповітряної оборони «Залізний купол». Вона в небі ліквідовує ракети, які летять на Ізраїль з боку Сектора Гази. Від початку ескалації ХАМАС випустив понад тисячу снарядів, зокрема і по Тель-Авіву.

У відповідь на ракетні постріли ХАМАСу, ізраїльські військовики обстрілюють Сектор Гази. ЦАХАЛ заявляє, що лучить лише по об'єктах, які належать бойовикам, проте у Смузі Гази є загиблі і серед цивільних. Одна з ракет вцілила в авто, жертв - троє.

Абед Алдая, житель Сектора Гази:

Що тут сказати? Це просто злочин. Загиблі були цивільними. Ніхто з них не нападав ані на військових, ні на представників влади.

Дані про кількість загиблих та поранених різняться. З палестинського боку повідомляють про понад пів сотні загиблих. На території Ізраїлю жертвами стали щонайменше шестеро людей. З обох боків кілька сотень поранених.

У самому Ізраїлі радикально налаштовані араби влаштували погроми та підпали. У місті Лод запровадили надзвичайний стан. По всій країні поліція затримала більше ніж 160 правопорушників.

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Мусимо протидіяти тим, хто нападає на громадян Ізраїлю на території нашої держави. Жоден уряд такого не сприйняв би, і наш точно не терпітиме.

На думку головного рабина Києва, який нині перебуває в Ізраїлі, чергове загострення конфлікту може бути на руку рухові ХАМАС. Тоді як прості цивільні, незалежно від походження, прагнуть миру.

Йонатан Маркович, головний рабин Києва:

Большая часть из мирного населения Газы работает в Израиле. Очень много продукты посылает Израиль в Газу. Все это закрывается. Через несколько дней у них не будет что кушать. Через несколько дней у них не будет деньги, чтобы купить еду. И для ХАМАС это может быть даже хорошо, потому что цены поднимаются, потому что они продают свои продукты.

Гаряча фаза конфлікту між Ізраїлем і Палестиною почалася минулого тижня. Спершу ізраїльська поліція намагалася виселити кілька палестинських сімей зі спірної території в Східному Єрусалимі. Почалися сутички з поліцією. Потім міська влада вирішила не пускати мусульман на Храмову гору на День Єрусалима. Палестинці спровокували заворушення, поліція спробувала розігнати людей, а невдовзі з палестинського боку полетіли перші ракети.

На думку представника ООН на Близькому Сході, Тура Веннесланда, ситуація наближається до повномасштабної війни.