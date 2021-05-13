Сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах, находящиеся на севере Израиля. Это впервые с начала операции "Страж стен".

Об этом сообщает newsru.co.il.

Сигнал "Цева Адом" слышали в населенных пунктах в Ваади Ара, в Магидо, в Нижней Галилее.

Нет информации о падении ракет в этих районах.

Отметим, накануне одна из ракет, которую террористы ХАМАС выпустили по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол". Информации о пострадавших нет.

Читайте также, в израильском городе Сдерот был введен режим чрезвычайного положения из-за риска террористического вторжения со стороны организации ХАМАС. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.

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