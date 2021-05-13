Одна из ракет, которую террористы ХАМАС выпустили по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол". Информации о пострадавших нет.

Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан.

Читайте также, в израильском городе Сдерот был введен режим чрезвычайного положения из-за риска террористического вторжения со стороны организации ХАМАС. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.

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