Обострение на Ближнем Востоке: при обстреле Израиля пострадала школа (фото) [ Редактировать ]
По Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.
Жуткое фото последствий обстрела опубликовала местная жительница в Facebook.
"Кто там просил меня писать почаще? Вот пишу. Еще полдня назад у меня была и школа, и класс. Вот что от него осталось", - написала женщина под фото.
Напомним, по состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.
В Израиле сообщили о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.
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