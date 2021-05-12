Израиль объявил ЧП на границе с Газой: есть угроза проникновения ХАМАС [ Редактировать ]
В связи с обострением конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение (ЧП) в израильском городе Сдерот и его окрестностях.
Существует угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС, сообщает newsru.co.il.
В связи с режимом ЧП жителям израильских населенных пунктов отдано распоряжение не выходить из домов.
Также сообщается, что по территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.
По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертвах.
Напомним, по состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.
В Израиле сообщили о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.
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