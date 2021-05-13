Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев попытался покончить с собой после задержания в машине полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Читайте также Казанский стрелок имел заболевание головного мозга - СМИ

Находящийся в полицейском транспорте стрелок попытался перекусить себе артерию, однако у него не получилось.

"Меня усадили в полицейскую машину, где я попытался совершить суицид, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашел", - сообщил на допросе Галявиев.

Он пояснил, что его попытку перекусить артерию заметил полицейский и остановил его.

Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.