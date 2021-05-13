Казанский стрелок пытался покончить с собой в полицейской машине - СМИ [ Редактировать ]
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев попытался покончить с собой после задержания в машине полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.
Находящийся в полицейском транспорте стрелок попытался перекусить себе артерию, однако у него не получилось.
"Меня усадили в полицейскую машину, где я попытался совершить суицид, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашел", - сообщил на допросе Галявиев.
Он пояснил, что его попытку перекусить артерию заметил полицейский и остановил его.
Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.
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