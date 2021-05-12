Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе случилось происшествие. Так, 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял школьников и учителей. Во время стрельбы погибли 9 человек. Позже в СМИ появилась информация о том, что нападавший имел заболевание головного мозга.

По информации следствия, он не состоял на учете психиатра и нарколога, но часто обращался к медикам с сильными головными болями. В 2020 году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании мозга.



Близкие и родственники Галявиева замечали вспыльчивость и агрессивность в его поведении уже с начала этого года. Сейчас парень в неадекватном состоянии, что мешает работе следователей.

Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

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