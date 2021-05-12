Казанский стрелок имел заболевание головного мозга - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе случилось происшествие. Так, 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял школьников и учителей. Во время стрельбы погибли 9 человек. Позже в СМИ появилась информация о том, что нападавший имел заболевание головного мозга.
По информации следствия, он не состоял на учете психиатра и нарколога, но часто обращался к медикам с сильными головными болями. В 2020 году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании мозга.
Близкие и родственники Галявиева замечали вспыльчивость и агрессивность в его поведении уже с начала этого года. Сейчас парень в неадекватном состоянии, что мешает работе следователей.
Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Мать казанского стрелка Ильназа Галявиева заверила, что не знала о жестоких намерениях своего сына
В полиции рассказали, что 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу 11 мая в Казани, грозит пожизненное заключение
Во вторник, 11 мая, двое подростков открыли огонь по школьникам и учителям
Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане
Так, двое подростков открыли огонь в школе