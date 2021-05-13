Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая 2021 года на стадионе Драгау в Порту (Португалия) вместо стадиона Ататюрк в турецком Стамбуле. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Такое решение футбольные функционеры приняли после включения Турции правительством Великобритании в "красный" список туристических направлений COVID-19.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

Проведение финала в Стамбуле означало бы, что ни один из болельщиков клубов-финалистов не смог бы посетить финальную игру Лиги Чемпионов. В Португалии же "зеленая" зона для Великобритании, на стадион будет допущено по 6 000 фанатов каждой из команд.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сыграют английские футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Сити". "Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории, "Манчестер Сити" - впервые.