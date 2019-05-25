На Эвересте выстроилась рекордная очередь, гибнут люди [ Редактировать ]
Этой весной власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение всеми желающими Эвереста, что привело к образованию огромных очередей под конец сезона, сообщает AFP.
Согласно сообщению, их выдали всего более 380.
Так, 22 мая на вершину горы пытались подняться более двухсот человек, что спровоцировало длинные очереди к подъему - в частности, один из альпинистов ждал своей очереди 12 часов.
Но хуже всего то, что из-за проведения длительного времени в горах увеличивается риск обморожения, высотной болезни и даже смерти.
По информации издания, 23 мая в очереди при подъеме на вершину от истощения умерли трое индийских альпинистов и австриец.
Днем ранее американец и индиец погибли из-за горной болезни, до этого ирландец упал и разбился насмерть.
Сегодня же 25 мая BBC сообщило о смерти альпиниста из Великобритании. Так, число погибших при восхождении на вершину Эвереста за неделю увеличилось до десяти человек.
Раньше сообщалось о том, что в Гондурасе произошла жуткая авиакатастрофа, есть жертвы. А также 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот".
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