Амстердамский "Аякс", который в начале мая стал чемпионом Нидерландов по футболу в сезоне 2020-2021, расплавил свой чемпионский трофей - серебряную салатницу. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Поскольку из-за коронавируса почти все матчи проходили без зрителей, и фанаты команды не смогли разделить с ней радость побед, в "Аяксе" все же придумали, как это сделать - в буквальном смысле подарить болельщикам частичку трофея.

Его расплавили, чтобы отлить 42 000 маленьких звезд для болельщиков.

Маленькую серебряную звездочку - свою долю "трофея чемпионов" - получит каждый обладатель сезонного абонемента на матчи команды.

В материал для звездочек пришлось добавить дополнительный металл, иначе серебряного блюда не хватило бы для всех.

Вес звездочки - 3,45 грамма, из них 0,06 г - частичка трофея.

В "Аяксе" заявили, что Футбольный союз Нидерландов оценил поступок клуба и предоставил второй трофей в качестве исключения.

Напомним, что УЕФА "забрала" у Стамбула финал Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая 2021 года на стадионе Драгау в Порту.

Проведение финала в Стамбуле означало бы, что ни один из болельщиков клубов-финалистов - "Челси" и "Манчестер Сити" - не смог бы посетить финальную игру Лиги Чемпионов. В Португалии же "зеленая" зона для британцев.