"Аякс" расплавил свой чемпионский трофей ради 42 тысяч звезд для болельщиков (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ФК "Аякс"
Амстердамский "Аякс", который в начале мая стал чемпионом Нидерландов по футболу в сезоне 2020-2021, расплавил свой чемпионский трофей - серебряную салатницу. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Поскольку из-за коронавируса почти все матчи проходили без зрителей, и фанаты команды не смогли разделить с ней радость побед, в "Аяксе" все же придумали, как это сделать - в буквальном смысле подарить болельщикам частичку трофея.
Его расплавили, чтобы отлить 42 000 маленьких звезд для болельщиков.
Маленькую серебряную звездочку - свою долю "трофея чемпионов" - получит каждый обладатель сезонного абонемента на матчи команды.
В материал для звездочек пришлось добавить дополнительный металл, иначе серебряного блюда не хватило бы для всех.
Вес звездочки - 3,45 грамма, из них 0,06 г - частичка трофея.
В "Аяксе" заявили, что Футбольный союз Нидерландов оценил поступок клуба и предоставил второй трофей в качестве исключения.
Напомним, что УЕФА "забрала" у Стамбула финал Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая 2021 года на стадионе Драгау в Порту.
Проведение финала в Стамбуле означало бы, что ни один из болельщиков клубов-финалистов - "Челси" и "Манчестер Сити" - не смог бы посетить финальную игру Лиги Чемпионов. В Португалии же "зеленая" зона для британцев.
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