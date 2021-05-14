Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Київської школи економіки [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті нової будівлі Київської школи економіки. Відтепер заклад матиме шестиповерхову будівлю та 11 аудиторій. Там зможуть навчатися до 700 студентів. Обладнали комп'ютерний клас, івент-хол, спортзал та терасу.
Новий освітній простір також включає озеленену територію та майданчик для відпочинку.
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