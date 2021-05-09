Названа самая безопасная криптовалюта 2021 года [ Редактировать ]
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Биткоин (Bitcoin) считается королем криптовалют, но у него есть серьезный недостаток в виде губительного влияния на экологию из-за лежащих в его основе энергоемких технологий.
3 мая на бирже появилась новая криптовалюта, которая является "экологически чистой и безопасной" – Chia Coin. Об этом сообщает CNN. Но в чем ее польза для чистоты планеты?
Как и большинство цифровых валют, Chia Coin работает в децентрализованной цифровой системе, известной как блокчейн. Но в отличие от биткойна, Chia Coin, основанная изобретателем BitTorrent, оставляет гораздо меньший углеродный след благодаря процессу проверки и записи транзакций.
На этой неделе Chia Coin зарегистрировала свои первые сделки, присоединившись к криптовалютному буму во время безумного интереса инвесторов к альтернативным цифровым активам.
Что такое Chia Coin
Сеть Chia Coin появилась в 2017 году с упором на экологические последствия "майнинга" цифровой валюты – узкоспециализированного энергоемкого вычислительного процесса, который создает новые монеты путем решения сложных уравнений.
Добычу Chia Coin называют не "майнингом", а "посевом"
Основное различие между Chia Coin и другими криптовалютами, по словам его основателей, заключается в его методе проверки транзакций "доказательства пространства и времени", который использует неиспользуемое дисковое пространство на жестких дисках пользователей и является более энергоэффективным, чем "доказательство работы" биткойна.
Сеть Chia была основана Брэмом Коэном, который также изобрел одноранговую систему обмена файлами BitTorrent, и уже получил поддержку таких известных инвесторов, как Andreessen Horowitz и Naval Ravikant.
Майнинг Chia Coin не похож на привычный процесс добычи криптовалют, например, Биткоина или Эфириума. Процесс добычи "Чиа", который в сети Chia Network называет "посевом", основан на использовании пустого места в памяти компьютера, и быстрее всего этот процесс происходит на NVMe-накопителях.
В чем отличие Chia Coin от других криптовалют?
Каждая криптовалюта имеет свой собственный метод проверки транзакций, обычно с использованием коллективных компьютерных мощностей майнеров, которым платят за их помощь в криптовалюте.
Согласно Coin Market Cap, процесс "доказательства пространства и времени" Chia позволяет участникам сети показать, что они физически хранят данные в течение определенного периода времени. При этом сам процесс более энергоэффективный.
"Когда дело доходит до криптовалюты, то термин "экологически чистый" является весьма относительным. Компьютеры нуждаются в энергии для работы, а природные ресурсы используются для создания жестких дисков. Но этот процесс требует значительно меньше энергии, чем при добыче Биткоина или Эфириума", - объясняет Ник Спанос, генеральный директор Blockchain Technologies Corp, компании-разработчика программного обеспечения.
Что касается стоимости, то на момент выхода на биржу, одну монету Chia (XCH) оценивали в 2500 долларов США, однако через несколько дней ее стоимость упала до 570 долларов. На момент публикации новости одну "чиа" оценивают в 1100 долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илона Маска обвинили в подорожании криптовалют. В то же время Mastercard объявили о поддержке криптовалют.
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