Состояние Илона Маска "взлетело" на миллиарды в один момент [ Редактировать ]
Американский предприниматель-мультимиллиардер Илон Маск за день заработал 6 миллиардов долларов в связи с ростом акций компании Tesla.
Стоимость акций корпорации, производящей электромобили, в настоящее время поднялась на 5%. Причиной такого резкого взлета стала публикация финансовой отчетности компании за первый квартал 2021 года, согласно которой поставки электрокаров за первые три месяца года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Отмечается, что во время внебиржевых торгов акции компании Tesla подорожали на 8%, что составляет примерно 50 миллиардов долларов.
Читайте также, компания Tesla Inc заявила, что инвестировала около 1,5 млрд долларов в биткойны. В соответствии с измененной политикой инвестировала в биткойны в общей сложности 1,5 млрд долларов и может "приобретать и хранить цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе".
Кроме того, Tesla за день принесла создателю 10 миллиардов. Благодаря подорожанию акций компании Tesla состояние Илона Маска достигло 99,3 миллиарда долларов.
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