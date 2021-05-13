Курс биткойна резко обвалился после заявления в Twitter основателя Tesla Илона Маска об отказе компании продавать автомобили за криптовалюту.

Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткойна. Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткойна и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива.

Маск отметил, что Tesla может принять другие криптовалюты, если они будут менее энергоемкие. Вместе с тем компания не будет продавать ранее купленные биткойны.

В феврале компания Tesla объявила о вложении $1,5 млрд в биткойн, из-за чего его курс за сутки вырос на 13% и обновил исторический максимум.

Читайте также Майнинг биткойнов: сколько стоит и приносит

По данным CoinMarketCap, на 13:30 биткойн торгуется на крупнейших биржах по $49 789, что на 11,77% ниже, чем днем ранее. Вслед за ним падают курсы и других криптовалют: Ethereum (-12,64%), Binance Coin (-12,55%), Dogecoin (-19,9%), XRP (-12,35%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

По задумке разработчиков, эмиссия биткойнов прекратится, когда будет добыто 21 млн "монет". Предположительно это состоится в 2140 году.

На долю биткойна приходится 71,7% всего мирового рынка криптовалют.

Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.