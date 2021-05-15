Коронавирус в Украине: резко выросло количество смертей [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6796 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди новых зараженных 347 детей и 233 медработника. 2197 человек были госпитализированы. Выздоровели за минувшие сутки 17202 украинцев.
Скончались за вчерашний день 322 человека (с начала пандемии 47 942). Отметим, что за четверг было зафиксировано 287 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
23638 украинцев привито против коронавируса за сутки 14 мая 2021. С начала вакцинации первую дозу получили 936 499 человек, завершили вакцинацию - 13 661.
Напомним, что в Беларуси выявили местный штамм коронавируса.
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