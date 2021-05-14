В Беларуси ученые выявили собственный штамм коронавируса, который адаптировался к местным условиям. Белорусский штамм COVID менее агрессивен, чем индийский, однако его особенности еще полностью не изучены.

Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси, передает издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Присутствует слегка видоизмененный вариант (коронавируса - ред.) местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили", - заявил завлабораторией РНПЦ Анатолий Красько.

Он отметил, что в Беларуси присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены раньше. По его словам, уханьский вариант, с которого началась пандемия COVID-19, сошел на нет к июню 2020 года.

"Его вытеснил 501-й - один из мутагенных. Появились еще несколько - южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса", - сказал ученый.

Красько добавил, что белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, однако коронавирус постоянно мутирует и все может измениться.

Ранее мы писали о том, что Степанов назвал симптомы индийского штамма COVID. Также сообщалось, что осенью Украину ждет еще более опасный штамм COVID-21.

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