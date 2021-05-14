В Беларуси выявили местный штамм коронавируса [ Редактировать ]
В Беларуси ученые выявили собственный штамм коронавируса, который адаптировался к местным условиям. Белорусский штамм COVID менее агрессивен, чем индийский, однако его особенности еще полностью не изучены.
Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси, передает издание "СБ. Беларусь сегодня".
"Присутствует слегка видоизмененный вариант (коронавируса - ред.) местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили", - заявил завлабораторией РНПЦ Анатолий Красько.
Он отметил, что в Беларуси присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены раньше. По его словам, уханьский вариант, с которого началась пандемия COVID-19, сошел на нет к июню 2020 года.
"Его вытеснил 501-й - один из мутагенных. Появились еще несколько - южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса", - сказал ученый.
Красько добавил, что белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, однако коронавирус постоянно мутирует и все может измениться.
Ранее мы писали о том, что Степанов назвал симптомы индийского штамма COVID. Также сообщалось, что осенью Украину ждет еще более опасный штамм COVID-21.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Одесской и Черкасской областях
Правительство Литвы согласовало выделение 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства
В Украине не осталось ни одного региона, где были бы превышены показатели по коронавирусу
"Оранжевая" зона карантина существенно сократилась