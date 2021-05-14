Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки в Украине подтвердили 7 562 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 336 детей и 216 медработников.
За последние сутки:
- заражений - 7 562,
- смертей - 287,
- выздоровевших - 15 958.
Сделано 33 889 ПЦР-теста, 14 118 ИФА-тестов и 31 445 экспресс-тестов на антиген.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 143 448,
- смертей - 47 620,
- выздоровевших - 1 832 601.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487) и Черкасской (459) и Донецкой (445) областях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
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