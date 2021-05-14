За сутки в Украине подтвердили 7 562 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели 336 детей и 216 медработников.

За последние сутки:

заражений - 7 562,

смертей - 287,

выздоровевших - 15 958.

Сделано 33 889 ПЦР-теста, 14 118 ИФА-тестов и 31 445 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 143 448,

смертей - 47 620,

выздоровевших - 1 832 601.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487) и Черкасской (459) и Донецкой (445) областях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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