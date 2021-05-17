Нефть Brent "рухнула" в цене [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 68,66 доллара за баррель.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 65,35 доллара за баррель, потеряв 0,03%.
Цены на нефть упали в понедельник, поскольку восстановление работы основной трубопроводной сети США ослабило опасения по поводу предложения, а новая волна ограничений COVID-19 в Азии усилила опасения относительно снижения спроса.
Ранее мы писали о том, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
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