Цены на нефть растут: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 10 мая, рабочая неделя началась с умеренного роста мировых цен на нефть эталонных марок на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после хакерской атаки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,57 (0,83%) - до $68,85 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,49 (0,76%) - до $65,39 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.
Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,46 в пользу Brent.
Ранее мы писали о том, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
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