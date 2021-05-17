Украина предоставила США список экстренных потребностей для армии [ Редактировать ]
Украина передала Соединенным Штатам Америки перечень срочных потребностей для украинской армии. Наша страна не ожидает получить все и сразу, но рассчитывает, что США окажут поддержку по некоторым позициям.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.
"Мы передали США список экстренных нужд украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие труднее. Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по тем позициям, которые можно получить сейчас. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", - сказал глава МИД.
Кулеба отметил, что Украина не ожидает введения Западом своих войск в случае вторжения РФ, однако рассчитывает на другую поддержку, которую страны-партнеры способны нам предоставить.
Он также заявил, что Украина пока не видела положительной реакции партнеров относительно планов вступить в НАТО.
Ранее сообщалось, что конгресс США поддержал выделение украинской армии $304 миллионов. Также мы писали о том, что Великобритания отправит военные корабли в Черное море для поддержки Украины.
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