Конгресс США поддержал выделение украинской армии $304 миллионов [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года (Ukraine Security Partnership Act of 2021). Об этом сообщает ТАСС.
Документ предусматривает выделение $300 млн в год на военную помощь Украине и $4 млн в год на подготовку украинских военнослужащих. Кроме того, авторы законопроекта призывают власти США создать с европейскими союзниками рабочую группу по Украине, а также назначить спецпосланника по Украине.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что американские власти разрабатывают план передачи Украине оружия в случае конфликта с Россией. Такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы".
Напомним, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin.
Новый глава Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны.
В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах выделили по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.
В докладе американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, в рамках программы зарубежных военных поставок в 2016-2020 годах США продали Украине военной продукции на $1,47 млрд.
"Подробности" сообщали, что в январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.
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