Председатель партии "Слуга народа" депутат Александр Корниенко объяснил, почему политическая сила решила уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Так, по словам депутата, претензий к министру по инфраструктурным проектам в области строительства дорог нет, однако за эту сферу в министерстве отвечал не Криклий, а Кубраков, которого хотят назначить на должность министра.

Все, что касается "Большого строительства", то это, на самом деле, успешный проект. Порядка 7-8 тысяч дорог построено, большая часть мостовых переходов, транспортных развязок и т.д. и за это как раз отвечал не столько Криклий, как Кубраков, который сейчас и предлагается на должность этого министра (министра инфраструктуры, - ред.).

Также Корниенко отметил, что много претензий у правительства возникло к Криклию касательно работы "Укрзализныци".

Только ленивый за эти полгода не прошелся по тем или иным недостаткам в работе министерства, которые понятны и пассажирам, начиная с тех, кто ездит поездами и заканчивая посторонними наблюдателями, международными партнерами и т.д.

Он добавил, что в сфере инфраструктуре в Украине есть над чем поработать, есть масштабные проекты. Это и строительство аэропортов, и многое другое.

Напомним, что также увольняют Максима Степанова. В Офисе президента Зеленского заявили, что главу Минздрава увольняют из-за проблем с контрактами по вакцинации, а также пристального внимания к министру со стороны НАБУ.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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