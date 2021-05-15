Глава Минздрава Максим Степанов, скорее всего, будет уволен Верховной Радой. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что Степанов не писал заявление об отставке, представление на его увольнение подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Одной из причин увольнения Степанова Арахамия назвал провал вакцинации. Закупкой вакцин от COVID-19 приходилось заниматься Офису президента, так как Минздрав не справлялся с этой задачей.

Насколько мне известны настроения во фракции, то он с большой вероятностью будет уволен.

Арахамия рассказал, кто, скорее всего, станет новым министром здравоохранения.

Я думаю, что самым вероятным кандидатом является Ляшко (главный санитарный врач Украины - ред.). Ляшко занимался карантином, тестами и там есть много результатов. Вакцинацию забрал на себя лично Степанов и, мне кажется, не справился вовремя с этой задачей.

Глава фракции "Слуга народа" назвал возможных преемников министров:

• Министерство здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко.

• Министерство развития экономики - глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

• Министерство инфраструктуры - глава "Укравтодора"Александр Кубраков.

Как сообщалось ранее, министр Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров.