Ляшко возглавит Минздрав: в "Слуге народа" подтвердили грядущую замену министров [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Глава Минздрава Максим Степанов, скорее всего, будет уволен Верховной Радой. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он отметил, что Степанов не писал заявление об отставке, представление на его увольнение подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Одной из причин увольнения Степанова Арахамия назвал провал вакцинации. Закупкой вакцин от COVID-19 приходилось заниматься Офису президента, так как Минздрав не справлялся с этой задачей.
Насколько мне известны настроения во фракции, то он с большой вероятностью будет уволен.
Арахамия рассказал, кто, скорее всего, станет новым министром здравоохранения.
Я думаю, что самым вероятным кандидатом является Ляшко (главный санитарный врач Украины - ред.). Ляшко занимался карантином, тестами и там есть много результатов. Вакцинацию забрал на себя лично Степанов и, мне кажется, не справился вовремя с этой задачей.
Глава фракции "Слуга народа" назвал возможных преемников министров:
• Министерство здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко.
• Министерство развития экономики - глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
• Министерство инфраструктуры - глава "Укравтодора"Александр Кубраков.
Как сообщалось ранее, министр Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров.
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