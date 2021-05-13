В Днепре мертвый водитель устроил ДТП [ Редактировать ]
В центре Днепра произошел несчастный случай. Так, мертвый водитель Mazda протаранил сразу три припаркованные автомобиля - Nissan, Mazda и Fiat. Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Отметим, что на момент аварии водитель спровоцировавшего аварию авто был мертв. Инцидент произошел на улице Юлиуша Словацкого.
Прибывшим на место ДТП медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть водителя. Как выяснилось, мужчине было 65 лет.
По предварительным данным, он скончался во время управления автомобилем. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, также устанавливаются причины смерти пожилого водителя.
Ранее сообщалось, что в Польше украинцы попали в ДТП, погиб ребенок. Также на трассе Киев - Чоп произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
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